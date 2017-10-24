Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nde pompalı tüfekli dehşet!

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'de bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. AA'nın haberine göre; tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada, bir kişi, hastane bahçesinde bulunan, plakası alınamayan otomobilden aldığı pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrehisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay nedeniyle hastane bahçesine, çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aralarında özel harekat polislerinin de olduğu ekipler, hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde incelemelerde bulunuldu.

Öte yandan, açılan ateş sonucu başhekimlik binasının penceresinin ve hastane bahçesindeki tabelaların da isabet aldığı görüldü.

Olayın ardından kaçan şahısların yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

siyam

. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrehisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

pompalı tüfek dehşeti