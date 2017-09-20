Dragon bot yarışları hafta sonu yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kurumlararası Dragon Festivali Bot Yarışları bu yıl ikinci kez yapılıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 23-24 Eylül’de düzenlenecek olan festivalde spor müzik ve sahne şovları bir arada olacak. Festival Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Spor Tesisi’nde yapılacak. Festival otomotiv, beyaz eşya, bilişim ve teknoloji, bankacılık ve sigortacılık, lojistik ve enerji gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren kurumlara yönelik düzenleniyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Kano Federasyonu işbirliğinde ulusal ve uluslararası firmaların katılımıyla düzenlenecek olan bot yarışlarına, 67 takım ve bin 200 sporcu katılacak. Organizasyon, bot yarışları ile birlikte düzenlenecek olan çeşitli sahne şovlarına, dans gösterilerine de ev sahipliği yapacak.

Dragon bot yarışları

bot yarışları