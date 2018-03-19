Kanye West’in yeni albümü için birlikte çalışmaya başlayan ikili, Jackson Hole, Kid Cudi, Wyoming by Nas, The-Dream, Travis Scott ve Lil Uzi’den oluşan bir ekip kurdu.



TMZ’nin haberine göre, grup yeni projeleriyle ses getirecek.

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