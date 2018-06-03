Yaklaşık 2 yıldır meme kanseri tedavisi gören 58 yaşındaki Nezihe Uzundurukan'ın kızı Dilara Uzundurukan ile Drama Köprüsü türküsünü söyledikleri video, sosyal paylaşım sitesinde birçok kişi tarafından destek gördü.
AA'nın haberien göre; Dilara Uzundurukan'ın, "#annemiçin" etiketiyle Instagram'da paylaştığı video, kısa sürede çok sayıda kişiye ulaştı.
Drama Köprüsü türküsünü söyleyerek, Nezihe Uzundurukan'a manevi destekte bulunmak isteyen kullanıcılar, çektikleri videoları "#annemiçin" etiketiyle kendi hesaplarından paylaştı.
Dilara Uzundurukan, geçen sene annesiyle arabadayken Drama Köprüsü türküsüne denk geldiklerini ve annesinin türküyü çok sevdiğini söylediğini anlattı.
Her fırsatta türküyü dinlemeye başladıklarını aktaran Uzundurukan, "İşten eve geldiğim bir gün yine müzik açtım. Annemin de aklına Drama Köprüsü türküsü geldi ve 'Onu neden dinlemiyoruz?' diye sordu. Türküyü açtığımda mırıldanarak eşlik ettiğini duydum ve 'Hadi biz söyleyelim.' diyerek müziği kapattım. Söylerken de bir video çektim" diye konuştu.
"ANNEM SÖYLEDİ HERKES DUYDU, SESİMİZ ÇIĞLIK OLDU"
"#annemicin" etiketiyle çektiği videoyu sosyal medya hesabında şehir dışında okuyan kız kardeşine gönderdiğini belirten Uzundurukan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendisi de karşılık olarak bize bir video iletti. Daha sonra ağabeyim ve eşi, bu paylaşımları gören kuzenlerim ve arkadaşlarım da türküyü seslendirdikleri videoları '#annemicin' etiketiyle sayfalarında paylaşmaya başladı. Aslında istemeden gelişen bir durum oldu. Müthiş bir destek gördük. Sabah uyandığımda, birçok kişinin hesabıma türküyü söylerken çektikleri videoları gönderdiklerini ve sosyal medyada tıklanmaya başladığımızı fark ettim."
Uzundurukan, kanser hastası kişilerden de video ve mesaj aldıklarını vurgulayarak, bu hastalıkla mücadele eden kişilerin annesi için çektiği videolardan çok etkilendiğini dile getirdi.
Başkalarının dualarında yer almanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Uzundurukan, "Hepsi, 'Şahanesiniz, sesimiz oldunuz' dedi. Destek için gönderilen videoları da 'Annem söyledi, herkes duydu, sesimiz çığlık oldu.' etiketiyle kendi sayfamda paylaştım. Bütün kanser hastalarının sesi olduğumuzu düşünüyorum. Onlar için de güzel bir paylaşım oldu. Çünkü, kanserin en önemli ilacı; moral ve motivasyon" ifadelerini kullandı.
Dilara Uzundurukan, olumlu tepkiler aldıklarını vurgulayarak, tüm bu paylaşımların bir sosyal farkındalık projesine dönüşerek daha geniş bir kitleye yayılmasını istediğini söyledi.
"ÖĞRENCİLERİM DRAMA KÖPRÜSÜ'NÜ OKUL ZİLİ OLARAK ÇALDI"
Dilara Uzundurukan, 4 senedir edebiyat öğretmenliği yaptığını, öğrencilerinden de bu konuda büyük destek gördüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Öğrencilerim Drama Köprüsü türküsünü okul zili olarak çaldı. Teneffüse çıktığımızda, okulun her yerine '#annemicin' yazılı kağıtların asıldığını gördüm. AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu da sağ olsun videosuyla bize destek verdi. Polisler, Afrin'de görev yapan askerler, esnaf, zabıta ve Türkiye'nin hemen her şehrinden öğretmen ve öğrencilerden video paylaşımlarıyla destek gördük."
Hiçbir yerden maddi beklentileri olmadığını ve videoyu bu amaçla paylaşmadıklarını belirten Uzundurukan, "Bu videoları görmek hastalara da umut oldu. İnsanlar kendi hastalıklarını unutarak senin için şarkı söylüyor, dua ediyor. Bunlar güzel şeyler" dedi.
Kanserle mücadelede farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Uzundurukan, "Çünkü, maalesef kanser artık çok yaygınlaştı. Kanser hastası olan herkese şunu söylemek istiyorum; bu rahatsızlığı bir misafir olarak düşünün. Geldiyse kötü ağırlayın, hastalık sizden memnun kalmasın ve gitsin. Tedavilerinize odaklanın, olumlu bir süreçte her şey olumlu şekilde ilerler." diyerek kanser hastalarına seslendi.
"HEPSİ BANA BÜYÜK MORAL KAYNAĞI OLDU"
Anne Nezihe Uzundurukan da kendisi için gönderilen videoları izlediğinde oldukça duygulandığını dile getirerek, "Çocuklarım gelen videoları teker teker izletiyor, bazen mutluluktan ağladığım anlar oluyor. Hepsi bana büyük moral kaynağı oldu. Çocuklarımdan da eşimden de Allah razı olsun" şeklinden konuştu.
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