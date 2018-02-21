Ayrılık, bir ilişkinin en zor süreçlerinden biri... Gel gelelim bu öneriler sayesinde daha hızlı ve mutlu bir şekilde yolunuza devam edebilirsiniz. İşte kırmadan, üzmeden partnerinizden ayrılmak için tüyolar...

AÇIK OLUN

Eğer tutkularınız, ihtiyaçlarınız ve arzularınız partnerinizle uyuşmuyorsa ondan ayrılmak istemeniz çok doğal. Ancak sevgilinizden ayrılmadan önce her şeyi enine boyuna düşünmekte fayda var. Hem karşınızdakinin kafasını karıştırmamak, hem de onu üzmemek adına ne yapacağınıza iyice karar vermelisiniz. Eğer onda hoşlanmadığınız yönler varsa, bu özelliklerini bir kağıda yazıp daha net bir karar verebilirsiniz.

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GÜZEL ANILARI AKLINIZDAN ÇIKARIN

Mutlu olduğunuz anları düşünerek ondan ayrılmanız, sizin için zor olabilir. Eğer ayrılma konusunda kararlıysanız, karşınızdakinin düzeltilemeyecek davranışlarını aklınıza getirmeye çalışmalısınız. Örneğin en az 5 kötü anınızı aklınıza getirip bu anıları bir kağıda not edebilirsiniz.

HEM NAZİK HEM SERT!

Bir insanı geride bırakmak ciddi derecede acı verici olabilir. Ancak ilişkiniz istediğiniz gibi gitmiyorsa da geriye fazla seçenek kalmıyor ne yazık ki... Eğer ondan ayrılma konusunda kararlıysanız nazik fakat sert bir tutum içerisinde olmalısınız. Eğer açık davranmazsanız karşınızdaki kişi karışık sinyaller alabilir. Bu nedenle sizi geride bırakma konusunda güçlük çekebilir.

ONA NE KADAR DEĞER VERİYORSUNUZ?

Partnerinizin sizin için değerini sadece siz karar verebilirsiniz. 5 dakikalık bir kahve arasında mı ondan ayrılmak istersiniz yoksa mesaj atarak mı? Ondan nerede ayrılacağınızı iyi düşünün.

GELECEĞE BAKMA ZAMANI

Geçmiş anılar yerine geleceğe odaklanmaya ne dersiniz? Ondan ayrıldıktan sonra geçmişi düşünmek, barışma fikrini akla getirmek aynı sorunların tekrarından başka bir işe yaramaz. Unutmayınız ki yarının deneyimleri her zaman bugünün düşüncelerinden ortaya çıkar.

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