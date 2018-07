Dray nedir? sorusu, dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleşen Kapıkule - İstanbul seferini yapan trenin 5 vagonunun devrilmesi sonucu 24 yolcunun ölmesi ve 318 yolcunun yaralanmasının ardından soruluyor. Dray kelimesini ilk olarak Başbakanlık açıklamasında ve olay yerine giden Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan dile getirdi. İşte trenin dray olmasıyla ilgili detaylar...

TRENİN DRAY OLMASI NEDİR?

Dray olmak, trenin tekerleklerinin rayla temasının ortadan kalkmasına denir. Trenin raydan çıkması olarak bilinir.

BAŞBAKANLIK'TAN DRAY AÇIKLAMASI

"Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir. Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum. Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler an be an takip edilmektedir."

BAKAN ARSLAN'DAN DRAY AÇIKLAMASI

"Elbetteki eksiklik varsa ortaya çıkacaktır ancak şunu ifade etmeliyim bu tip projelerde belli yıllara sari yapılan teknik kontroller, geometrik kontrolleri var. En son yılda bir kez yapılması gereken kontroller nisan ayında, yakın bir zamanda yapılmış. Yol boyunca tren teşkil elemanlarımız ve şeflerimiz kontrollerini yapar ilgili mercilere bildirir. 8 Temmuz'da 10.40 itibarıyla 07.00 trenimiz bu yolu kullanmıştır ancak daha sonra 14.20 ile 15.10 arası metrekareye saatte 32 kilogram yağmur düşmüş, bu da oradaki menfezde olağanüstü şişmeye, zira zemin sürekli aldığı yağış nedeniyle suya doygunluk nedeniyle olağanüstü şişkinlik olmuş. Tren raylarıyla menfez arasındaki malzemeyi götürmesi sonucu boşluk oluşturmuş, tren raydan geçtiği sırada zira raylar, traversler normal yoldaki gibi gözükmüş, makinistler tarafından görülme şansı yok. Lokomotif hattan geçtikten sonra oradaki boşluk anlaşılmış, lokomotif ve birinci vagon yoldan çıkmadan devam etmiş, birinci vagon dray etmiş yani yoldan çıkmış ancak mevcut pozisyonunu korumuş, diğer vagonlar menfezi geçmekle yan yatmışladır.”