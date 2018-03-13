Drogba, profesyonel futbol kariyerininin sonuna geliyor. Son olarak Amerika Futbol Ligi takımlarından Phoneix Rising'in formasını giyen Fildişi Sahilli oyuncu, sezonu sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Pazar günü 40. yaş gününü kutlayan Chelsea ve Galatasaray'ın eski efsanesi Telefooot'a açıklamalar yaparken; "Futbol oynamak benim için büyük bir zevk. Üst düzey futbola geç başladım. Şimdi de kulüp sahibi bir oyuncu olarak görev yapıyorum ve bu hoşuma gidiyor. Etrafımda bir çok genç oyuncu var ve bildiklerimi onlara aktarmak haz verdi. Ancak bu sezon son yılım. Şimdi 40 yaşındayım ve artık bırakmanın zamanı" diye konuştu.

Chelsea'deki 9 sezonunda 4 lig, 4 FA Cup ve 3 Lig Kupası sevinci yaşayan Drogba, kulüp tarihinin tek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun da kilit isimlerinden biri olmuştu.

2012-13 sezon başında Galatasaray'a transfer olan Drogba, sarı kırmızılı ekiple 1'er Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.