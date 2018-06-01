Drogheda United - Cabinteely maç önü

Drogheda United ve Cabinteely, 01 Haziran 2018 Cuma günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. 27 puanlı Drogheda United 2. sırada bulunuyor, Cabinteely 15 puana sahip ve 7. sırada. Drogheda United, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Cabinteely, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 168 kodlu maçı oynayanlar; Drogheda United galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Cabinteely galibiyet oranı 5.50.

Drogheda United son hafta oynanan Univ College Dublin maçında 2-1 kazandı.

Cabinteely ise Limerick karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Drogheda United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Drogheda United, kendi sahasında 16 gol attı, 5 gol yedi.

Cabinteely, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Cabinteely, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.