Drogheda United - Shelbourne maç önü

İrlanda 1.Lig maçında Drogheda United ile Shelbourne, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. 17 puanlı Drogheda United 2. sırada bulunuyor, Shelbourne 16 puana sahip ve 3. sırada. Drogheda United, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Shelbourne, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 209 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Drogheda United kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Shelbourne sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

Drogheda United son haftadaki Univ College Dublin müsabasında 2-1 kazandı.

Shelbourne ise Waterford United karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Drogheda United, 13 gol attı ve 4 gol yedi.

Shelbourne, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Shelbourne, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.