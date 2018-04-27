Drogheda United - Shelbourne maç önü

Drogheda United ve Shelbourne, 27 Nisan 2018 Cuma günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Drogheda United 17 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Shelbourne 16 puanda ve 3. sırada. Drogheda United son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Shelbourne, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 209. İddaa'da Drogheda United kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Shelbourne kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Drogheda United son hafta oynanan Univ College Dublin maçında 2-1 kazandı.

Shelbourne ise Waterford United karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Drogheda United, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 4 gol yedi.

Shelbourne, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shelbourne 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.