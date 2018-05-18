Drogheda United - Wexford Youths maçı rakamları

İrlanda 1.Lig maçında Drogheda United ile Wexford Youths, 18 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Drogheda United 21 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Wexford Youths 7 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Drogheda United, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Wexford Youths, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 159. İddaa'da Drogheda United kazanır 1.15, berabere biter 5.50, Wexford Youths kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Drogheda United son haftadaki Wexford Youths müsabasında 3-0 kazandı.

Wexford Youths ise Drogheda United karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Drogheda United, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 5 gol yedi.

Wexford Youths, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wexford Youths 4 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.