Programla eyaletin ulaşılamaz bölgelerindeki sivrisinek yataklarının kurutulması ve aşırı ilaç kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Hava trafiğini etkilememesi ve insanlara zarar vermemesi için ilaçlamaların gece yapılması da planlanıyor.

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