İş-Yaşam

Drone savarlar sivil amaçlı da kullanılabilecek

27 Eylül 2017 Çarşamba, 17:17:45

Harp Arge tarafından üretilen Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahı "Drone Savar", bir sınır karakolundan başlayarak "sıcak bölgeler"de hizmet verecek

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    Harp Arge tarafından üretilen Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahı"Drone Savar", bir sınır karakolundan başlayarak "sıcak bölgeler"de hizmet verecek. Üründen sivil amaçlı yararlanmak için de çalışma yürütülüyor.

     

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    Harp Arge Genel Koordinatörü Aytekin Güçlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, drone kullanılarak yapılan saldırılar ya da tehditler nedeniyle özellikle sınır bölgesindeki karakollarda Drone Savar'a ihtiyaç duyulduğunu, ürüne ilişkin taleplerin de buralarda yoğunlaştığını söyledi.

  • 3 Drone savarlar sivil amaçlı da kullanılabilecek
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    "DRONELAR SALDIRI, TACİZ YA DA İSTİHBARİ AMAÇLA KULLANILABİLİYOR"

    Talep aldıkları bir sınır karakoluyla ilgili çalışmalarını tamamladıklarını belirten Güçlü, şöyle devam etti:

  • 4 Drone savarlar sivil amaçlı da kullanılabilecek
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    "Siparişimizi aldık, fiyat teklifimiz onaylandı, prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte Drone Savar sistemimizi göndereceğiz. Tedarik süreçlerinin sadeleştirilmesi ve bütçelendirmenin hızlandırılması halinde ihtiyaçların daha hızlı karşılanabileceğini düşünüyoruz. 

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  • 5 Drone savarlar sivil amaçlı da kullanılabilecek
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    Türk Silahlı Kuvvetleri mevcut eğitimlerine, drone tehdidini de katarak personelini bilgilendirmeye başladı. Bu adımların atılması oldukça önemli ancak bölgedeki bir terör örgütünün imkan ve teknolojik kabiliyet olarak ordumuza tehdit oluşturması kabul edilemez. Drone teknolojisi çok hızlı gelişiyor. 

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Yorumlar 37
  • Misafir 3 dakika önce
    HİKAYE!
  • Misafir 3 saat önce
    inşallah hayırlısı olur ama bunun gibi tarımda da yerli üretim, yerli otomobil ile boşuna yurtdışına döviz gitmesin. ne biliyim aklınıza gelebilecek herşeyde yerliye dönsek mesela Vestel firması iphoneX kalitesinde bir cep telefonu yapsa ve bütün türkiye VESTEL X alsa. gibi.
  • Misafir 14 Ekim 2017 Cumartesi 10:12
    İşte bu yüzden Erdoğan, kardeşim. Annamadın mı?
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