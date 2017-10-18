Drone savarlar sivil amaçlı da kullanılabilecek

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ATAK helikopterinin bir üst versiyonunu yönetim kurulumuzdan aldığımız izinle konsept olarak başlattık. Bir de Genel Maksat Helikopteri Projemiz var, 10 tonluk. Sikorsky ile bir projemiz var ama bunu da tümüyle yerli bir proje olarak başlattık. Yeni insansız uçak projesi başladı, daha büyük yük taşıyabilecek. ANKA halen görev yapıyor. Ülkemizin korunmasında görev alıyor.