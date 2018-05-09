Son zamanlarda internetten kolay para kazandıracak uygulamalar-yöntemler-çözümler moda oldu. Gençler bir yandan yeni fikirleri hayata geçirecek girişimler üzerine çalışırken bir yandan daha kısa yoldan zengin olacak yöntemleri de kovalayabiliyorlar.

Sosyal medyada ve forumlarda son zamanlarda konuşulan ve merak uyandıran “kolay para” işlerinden birisi de “dropshipping”. Sözlük anlamı olarak “Fabrikadan perakendeciye, fabrikadan halka ve stoksuz satış” anlamına gelen Dropshipping son dönemde YouTube, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya kanallarındaki reklamlarla zengin olmanın yolu olarak öne çıkıyor.

Bu reklamlarda öne çıkan ise bu yöntem ile Amerika’da adeta yattığınız yerden dolar zengini olabilirsiniz. Gerçekten durum böyle mi? Para kazanmak mümkün olabilir ama zengin olmak pek mümkün görünmüyor. Pazarlama Danışmanı Haydar Özkömürcü’yle Twitter’da konuya dair eğitim veren kişilerden biriyle ilgili yaptığı paylaşım sonrası görüştük ve parlatılan Dropshipping’i konuştuk.

DROPSHIPPING NEDİR?

Kelimenin anlamı “Fabrikadan Halka” olsa da bahsi geçen moda yöntemde satışı fabrika yapmıyor. Dünyanın adeta üretim merkezi haline gelen Çin’den ucuza ürün bulup, e-ticarette önde olan Amerika’ya karla satma sistemi diyebileceğimiz "Dropshipping" yönteminde her şey internet üzerinden hallediliyor.

Yani "Çin’den ürün bulmak" derken yapmanız gereken fiziki olarak Çin’e gidip ürün bulmak olmadığı gibi satmak için de Amerika’da olmanız gerekmiyor. Çin’den almak için Aliexpress, Amerika’da satmak için Amazon olması yeterli. Amazon'da açılan mağazaya bir sipariş geldiğinde direkt Aliexpress'e geçiliyor, Aliexpress'ten çıkan ürünü ise Amazon'daki müşteriye gönderiyorsunuz.

Bir e-ticaret sitesinden aldığınızı bir başka e-ticaret sitesinde üzerine kar koyarak satıyorsunuz ve aradaki fark cebinize kalıyor. Buraya kadar her şey normal gözüküyor ama dolar zengini olmanızı sağlayacak kadar değil.

Türkiye’de İnternet ve Teknoloji kategorisinde En Etkin 100 Kişi listesinin 2018 ilk çeyrek sonuçlarına göre ilk sırada yer alan Haydar Özkömürcü, Dropshipping eğitimleri verenlerden birisiyle karşı karşıya gelmesi sonrasında konunun adeta bir balon gibi şişirildiğini yaptığımız röportajda anlattı (ve detaylı bir blog gönderisinde paylaştı). İşte dropshipping ve eğitimlerine dair konuştuklarımız...

DROPSHIPPING EĞİTİMLERİNDE ANLATILMAYANLAR

Aslında Dropshipping kavramı 10 yıldan uzun süredir hayatımızda. Ancak son zamanlarda Dropshipping eğitimleri “bakın ne kadar zengin oldum” temalı reklamlarla gündeme geldikçe en kolay kandırılabilen kitle olan gençler bu furyaya dahil oluyor.

En başından net bir şekilde söylemem gerekiyor. Dropshipping ile para kazanılabilir. Yalnız bunu sağlamak için çok fazla değişken var ve bu değişkenlerin bir çoğu size ve yaptıklarınıza bağlı değil. Dropshipping üzerine hem Türkiye'de hem de dünyada çok büyük bir furyabaşlatıldı. Bu furya, zenginlik temalı reklamlarla pazarlanarak herkesin kolayca para kazanabileceği şeklinde pompalanıyor.

Bir kaç konferanstır, konferans sonunda üniversite öğrencileri yanıma gelip dropshipping hakkında sorular soruyor. Geçen bir konferans sonunda bir öğrenci kısaca hayatını anlattı. KYK bursu aldığını ve babasının hastane masraflarını karşılaması gerektiğini, 250$ olan dropshipping eğitimini almak için para biriktirdiğini ve yakında babasını yurtdışında tedavi ettirebileceğini heyecanla anlattı. O an bir şeyler yapmam gerektiğine karar verdim.

GİZLİ MALİYETLER

Pazarlama tüneline girdiğiniz ilk video ve Facebook/Instagram reklamlarında bol bol para kazanacağınıza yönelik mesajlar alıyorsunuz fakat işin maliyeti kısmıyla ilgili durumdan eğitimi alınca haberdar oluyorsunuz. Öncelikle ödemelerinizi alabilmeniz için ABD üzerinde bir şirkete ihtiyacınız var ki Paypal kullanabilesiniz.

Ödemelerden kesilecek olan vergiler, kargo maliyeti, Amazon komisyonu gibi maliyetler mevcut. Hepsinden önemlisi Dropshipping’i ya da Amazon üzerinden ürün satmayı dünyada ilk deneyenler siz değilsiniz. Satmaya çalıştığınız ürünü satmaya çalışan yüzler/binler var. Onların arasından sıyrılıp öne çıkabilmek için kesinlikle ciddi bir reklam bütçeniz olmalı. Facebook ve Adwords reklamlarıyla ürünlerinizi satmanız gerekiyor ama bunun için günde 5$ gibi komik rakamlar telaffuz ediliyor.

Bu eğitimleri tamamlayanların çoğu da herhangi bir satış yapamadan, reklam harcaması yaptığıyla kalıyor. Bu eğitimleri satın alanlar kapalı Facebook gruplarında birbirleriyle izole bir şekilde iletişim sağlıyor. Başarısızlıklar bir çeşit mahalle baskısıyla kapatılıyor ve insanlar yaşadıkları kötü tecrübeleri aktarmaktan çekiniyor.

İnsanlar yaşadıkları olumsuz deneyimleri öncelikle çevrelerinden çekindiklerinden açıklamaktan kaçınıyor. Paylaştığım bir Facebook gönderisinin ilgili kapalı gruplarda paylaşılması, mağdur insanların bana ulaşmasını sağladı.

EĞİTİMLER YETERLİ Mİ?

Dropshipping ile ilgili eğitimler 200$'dan başlıyor ancak tek eğitimle iş bitmiyor. Satış gerçekleştirmek için daha fazla eğitim almak, hatta Amerika’da şirket açmak da gerekebiliyor. Bu yüzden Dropshipping yapmak isteyenler için dikkat edilmesi gerekenler şöyle;



1-Giriş maliyeti sıfır değil! Şirket kurulumu, vergiler, kargo masrafı, reklam giderleri ve “eğitim şart”.

2- Amazon'da dropshipping sıkı kurallara tabi. İngilizce seviyenize göre müşterilerle verimli bir iletişim gereksinimini göz ardı etmeyin. (Alttaki adreste dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veriliyor)

AMAZON DROP SHIPPING KURALLARI

3- Dropshipping'te iade süreci çok sıkıntılı. Amerika'daki müşteri ürünü iade etmek istediğinde genellikle Çin'deki tedarikçiniz kabul etmiyor. Ürün ortada kalıyor. Sattığınız ürün komple zarar olarak size dönüyor. Sadece bu zararla kalsanız iyi, bir iade edemediniz, iki iade edemediniz, üçüncüsünde Amazon size "güle güle" diyor. Hesabınız “suspended” oluyor yani askıya alınıyor. Bunu açabilmek için izleyebileceğiniz tek yöntem başkası adına yeni bir hesap açmak. Babanızın, annenizin, eşinizin kimlik belgesiyle yeniden başvurmalısınız.

4- Amazon'da satılan ürünü birçok kişi/kurum sattığı için listelemelerde sıranın sonundan başlanıyor. Listelemelerde yukarıya çıkmak için diğer rakiplerden daha fazla satış yapmak gerekiyor. Çin'den gönderim süresi de uzun olacağından listelemelerde düşük puan geride kalmaya neden oluyor.

5- Çin'den alınacak ürünü Amazon'da satmaya çalışırken tedarikçi fiyatı değiştirdiğinde haberiniz olmayabiliyor. Aradaki farktan ötürü zarar edilebiliyor.

6- Amazon'dan ödemeler 1-1,5 ay sonra alınabiliyor. Diyelim ki işler çok iyi gitti, ilk aydan 100 ürün sattınız. 35$'lık 100 tane ürünü Çin'den siz satın alıp, Amerikaya göndermeniz gerekecek. Bu durumda giriş maliyetinin sıfır değil, yatırım gerektiriyor.

— Haydar Özkömürcü (@Hozkomurcu) May 5, 2018

Özkömürcü'nün anlattıklarının yanı sıra kripto paralarla ilgili yayınlarımızda daha önce konuk aldığımız Para Nette Kurucusu Mehmet Hamdi Bol'un dropshipping ile ilgili hazırladığı videoya buradan ulaşabilirsiniz.

DROPSHIPPING İLE PARA KAZANABİLİR MİYİM? YOUTUBE VİDEOSU