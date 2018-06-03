Orman ve Su İşleri Bakanlığından alınan bilgilere göre, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 7 su ürünü istasyonunda en çok üretim, 8 milyon yavru balıkla Şanlıurfa'daki Atatürk Barajında yapılıyor. Yılda ortalama 31 milyon balığın yetiştirildiği istasyonlarda en çok pullu sazan balığı üretiliyor.
Baraj göllerine her yıl 30 milyon pullu sazan ve bir milyon da şabut balığı bırakılıyor. Bunların dışında yayın balığı, karaca mersini, sivri burun mersin balığı da yetiştiriliyor.
BALIKLARIN ÜREME SÜRECİ
Tesislerde 11 ay boyunca bakılan anaç balıklar, sadece mayıs ayında üreme işlemine alınıyor. Kilolarına göre ayrılan dişi ve erkek balıklara hipofiz enjekte ediliyor.
Bu sayede yumurta ve sperm bırakmaları sağlanan balıkların üreme süreci, uzman görevliler tarafından her aşamasında takip ediliyor.
Balıklardan alınan sperm ve yumurtaları bir kapta buluşturan görevliler, karışımı özel solüsyonlarla 1,5 saatte yakın karıştırıyor.
Zugar adı verilen şişelere konulan karışımın kuluçka dönemini yaşaması sağlanıyor.
Burada 3 gün bekleyerek larva halini dönüşen balık yavruları, daha sonra özel gözlem tanklarına konuluyor.
Bir hafta boyunca görevlilerin burada takip ettiği balık yavruları, ardından kum havuzlara konulup, boyları 6 santimetreye ulaşıncaya kadar orada tutuluyor.
Balıkların boyları 4 ay sonra hedeflenen standartlara ulaşmasının ardından ise DSİ'nin daha önceden belirlediği baraj göllerine bırakılıyor.
Üretimin artmasıyla balıkçılık, baraj gölleri çevresinde yaşayanlar için önemli bir geçim kaynağı haline geldi.
Yöre halkı, kooperatif kurarak veya şahıs olarak baraj göllerinde ticari avcılık yapılabiliyor ya da su ürünleri avlanma hakkını kiralayabiliyor.
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDEN 767 MİLYON LİRA
Baraj göllerinde 2017 yılında yürütülen ticari avcılık faaliyetleri sonucunda elde edilen 14 bin 100 ton su ürününün ekonomik değeri ise 56 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Devlet, bu dönemde balık avcılığından da 1 milyon lira kira geliri elde etti.
Yine geçen yıl baraj gölleri ve göletlerde özel sektör eliyle 128 bin ton alabalık üretimi yapıldı.
DSİ'nin su ürünleri yetiştiriciliğine imkan sağlamasıyla 2017'de ortalama 767 milyon lira ekonomik döngü oluştuğu biliniyor.
"ÜLKE EKONOMİSİNE MUAZZAM BİR KATKI VERİYORUZ"
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sadece baraj ve gölet inşa etmekle yetinmediklerini belirtti.
İçme, kullanma ve sulama suyu temin etmek için inşa ettikleri baraj ve göletlerde balıklandırma faaliyetlerini de sürdürdüklerini ifade eden Eroğlu, "DSİ bünyesinde faaliyet gösteren balık üretim istasyonları ile hem vatandaşlarımızın ekonomik kazanç elde etmelerini sağlıyor hem de ülke ekonomisine muazzam bir katkı veriyoruz. Nasıl ki bu zaman kadar bu tür projeleri uyguladıysak bundan sonra da bu tür faaliyetlerimize devam etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
BALILARA HAŞLANMIŞ YUMURTA
Öte yandan yıllık 2 milyon yavru balığın yetiştirildiği DSİ 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı İzmir-Ürkmez Su Ürünleri İstasyonu'nda bu yıl ilk defa deneme amaçlı yavru yayın balığı üretimi başladı.
Tesis sorumlusu Ersin Tenekecioğlu, 1993 yılından bu yana 37 milyon yavru sazan balığını bölgedeki barajlara bıraktıklarını söyledi.
Hassas bir iş yaptıklarını anlatan Tenekecioğlu, şunları kaydetti:
"Tesisimizde vardiyalı olarak çalışıyoruz. Hem üretim aşamasında hem de balıkları kum havuzlara koyduktan sonra o bölgelerin su ısılarından oksijen oranlarına kadar her şeyleriyle ilgileniyoruz. Balıkların beslenmesi çok önemli. Lavra halinde tanklarda beklerken onlara özel yemle ve protein deposu olan haşlanmış yumurtanın sarısını suyla bulamaç haline getirip veriyoruz."
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