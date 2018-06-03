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İçme, kullanma ve sulama suyu temin etmek için inşa ettikleri baraj ve göletlerde balıklandırma faaliyetlerini de sürdürdüklerini ifade eden Eroğlu, "DSİ bünyesinde faaliyet gösteren balık üretim istasyonları ile hem vatandaşlarımızın ekonomik kazanç elde etmelerini sağlıyor hem de ülke ekonomisine muazzam bir katkı veriyoruz. Nasıl ki bu zaman kadar bu tür projeleri uyguladıysak bundan sonra da bu tür faaliyetlerimize devam etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.