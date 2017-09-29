Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, istihdam çalışmaları kapsamında 518 personel alımı yapacak. Vatandaşlar da Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde çalışabilmek için başvurularını yapmaya başladı. Başvuruların nasıl yapılacağını bilmeyen adaylar ise, başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Devlet Su İşleri personel alımı hakkında detaylar...

DEVLET SU İŞLERİ PERSONEL ALIMI - DSİ PERSONEL ALIMI (2017)

Personel alımlarına devam eden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, yıl içerisinde 518 kişiye daha istihdam sağlayarak kadrosuna katacak. DSİ personel alımını bekleyen binlerce aday ise merakla "DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır?" diye araştırmaya başladı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla sözleşmeli personel alımı yapacak olan DSİ, başvurularını yarın başlatacak ve binlerce vatandaş, DSİ personeli olabilmek için başvurularını gerçekleştirecek.

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Devlet Su İşleri personel alımı için başvuru yapacak olan adayların; lisans, ön lisans veya lise düzeyinde 2016 KPSS'ye girmiş olmaları ve en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

Yapılacak personel alımı kapsamında 435 adet mühendis, 6 adet biyolog, 3 adet tekniker ve 74 adet büro personeli olmak üzere toplamda 518 kişi istihdam edilecek.

PERSONEL ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde çalışabilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranmaktadır. Aşağıdaki şartları karşılayamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak veya olumsuz sonuçlanacaktır.

T.C. vatandaşı olmak.

Yukarıda her bir kadro için belirlenen öğrenim şartını taşımak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak.” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.” şartlarını haiz olmak.

Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Lisans mezunları için, ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Ön lisans mezunları için, ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Lise ve dengi okul mezunları için, ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP94 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

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DSİ personel alımı başvurusu