DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Devlet Su İşleri ( DSİ), 435 Mühendis, 6 Biyolog, 3 Tekniker ve 74 adet Büro Personeli olmak üzere toplam 518 adet sözleşmeli pozisyona personel alımı için 29 Eylül-8 Ekim 2017 tarihleri arasında başvuru gerçekleştirmişti. Başvuru yapan adaylar, sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, DSİ sonuçları açıklandı mı? DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
DSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2017
2016 KPSS ile yapılacak olan Devlet Su İşleri personel alımı başvurularını gerçekleştiren adaylar, sonuçları araştırmaya başladı. DSİ'nin yayımladığı takvime göre 518 personel alımı başvuru sonuçlaru bugün açıklanacak. Fakat sonuçlar henüz açıklanmadı. DSİ tarafından sonuçlar açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.
DSİ SONUÇLARI BU SAYFA ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK
Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacak.
DSİ PERSONEL ALIMI NASIL YAPILACAK?
435 adet Mühendis, 6 adet Biyolog, 3 adet Tekniker ve 74 adet Büro Personeli olmak üzere toplam 518 adet sözleşmeli pozisyona “ 28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” çerçevesinde Devlet Su İşleri tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2016 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak.
- dsi sonuçları
- dsi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 5 dakika önceBekliyoruz00
-
Misafir 8 dakika önce82 aldım gırermıyım sızce:rolling_eyes:00
-
Misafir 44 saniye öncehangi bölüm00