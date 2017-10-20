DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Devlet Su İşleri ( DSİ), 435 Mühendis, 6 Biyolog, 3 Tekniker ve 74 adet Büro Personeli olmak üzere toplam 518 adet sözleşmeli pozisyona personel alımı için 29 Eylül-8 Ekim 2017 tarihleri arasında başvuru gerçekleştirmişti. Başvuru yapan adaylar, sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, DSİ sonuçları açıklandı mı? DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

DSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2017

2016 KPSS ile yapılacak olan Devlet Su İşleri personel alımı başvurularını gerçekleştiren adaylar, sonuçları araştırmaya başladı. DSİ'nin yayımladığı takvime göre 518 personel alımı başvuru sonuçlaru bugün açıklanacak. Fakat sonuçlar henüz açıklanmadı. DSİ tarafından sonuçlar açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.

DSİ SONUÇLARI BU SAYFA ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacak.

DSİ PERSONEL ALIMI NASIL YAPILACAK?

435 adet Mühendis, 6 adet Biyolog, 3 adet Tekniker ve 74 adet Büro Personeli olmak üzere toplam 518 adet sözleşmeli pozisyona “ 28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” çerçevesinde Devlet Su İşleri tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2016 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak.

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