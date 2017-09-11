DSÖ 67. Avrupa Bölge Komite Toplantısı Budapeşte'de başladı!

Dünya Sağlık Örgütü 67. Avrupa Bölge Komite Toplantısı Macaristan’ın Budapeşte kentinde başladı. 11-14 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan toplantıda Türkiye’yi Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş Başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

Toplantının gündeminde; BM Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 2030'un sağlık hedeflerinin, DSÖ Avrupa Bölgesi politikaları ile uyumlaştırılması başta olmak üzere sağlıkla ilgili birçok konu yer alıyor.

Sağlık alanında ülke düzeyindeki ilişkilerin geliştirilmesi için ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, DSÖ Genel Direktörlüğüne yeni seçilen Dr. Tedros Adhonom ile de bir araya gelecek. Prof, Dr. Gümüş ve Dr. Adhonom gündemdeki konularla ilgili fikir alışverişinde bulunacak.

Toplantıda tüm katılımcılara ülkemiz adına hitap edecek olan Müsteşarımız, konuşmasında DSÖ politikaları, küresel ve bölgesel sağlık sorunları ve ülkemiz perspektifine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.