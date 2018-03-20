DSÖ uyardı: İşlenmiş gıdalardan uzak durun

Aşırı tuz tüketimi, yüksek tansiyon başta olmak üzere kalp ve böbrek ve şeker hastalığı gibi ciddi rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Diyetisyen Sibel Mumcu, “Sağlıklı bir yaşamın yolu daha az tuz tüketiminden geçiyor. Beslenmede taze sebze ve meyveye ağırlık vererek, paketli ve işlenmiş gıdalardan uzak durarak ve tuzlukları sofralardan kaldırarak ciddi hastalıklar engellenebilir” dedi.

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Dünya çapında etkili olan sağlıklı yaşam hareketi, insanları sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda bilinçlendiriyor. Her ülkenin yaptığı gibi bizim ülkemizde kendi beslenme alışkanlıklarımıza uygun geliştirdiği rehberlerde tuz kullanımı ve tüketimine eğilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı bir insanın günlük tüketmesi gereken tuz miktarını 5 gram olarak açıklarken, Türkiye’de bu miktar günde 15 gramı buluyor. Aşırı tuz tüketimi, yüksek tansiyon başta olmak üzere kalp, böbrek ve şeker hastalıklarında başrolü oynuyor.

TUZUN ZARARLARI HAFİFE ALINIYOR

Diyetisyen Sibel Mumcu, “Ciddi hastalıkların sebepleri arasında aşırı tuz tüketimi de bulunuyor. Türkiye’de hafife alınan tuz tüketimi kalp, böbrek ve şeker hastalıklarını tetiklerken, obezite ve bazı kanser türleri için de risk oluşturuyor” dedi.

Mumcu, tuz tüketimini sınırlandırmak için şu önerilerde bulundu: Taze yiyecekler daha az tuz içerir. Özellikle taze sebze ve meyve seçimleri tuz tüketimini sınırlandırmak için tercih edilmelidir.

Tuz kullanımı kontrol edilebildiği için evde hazırlanmış besinler, hazır ve paketlenmiş ürünlere göre daha az tuzludur.

Yemeklerin tadına bakmadan tuz eklenmemelidir. Sofrada tuzluk bulundurmamak, tuz kullanımını yaklaşık yüzde 15 azaltır.

Lezzetli bulduğumuz yemeklere genelde tuz eklemeyiz. Taze baharatlar, maydanoz, nane, kekik, dereotu, fesleğen gibi taze otlarla hazırladığınız yemeği lezzetlendirebilirsiniz.

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İŞLENMİŞ GIDALAR ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TUZ İÇERİYOR

Salamura besinler, turşu, peynir, zeytin, soya sosu, hazır yemek, salata sosları ve çorbalar, kuru yemişler, cipsler, kabartma tozu eklenmiş besinler, balık konserveleri, tuzlanmış, tütsülenmiş ve/veya salamura edilmiş et ve balık ürünleri, tuzlu bisküviler, şarküteri ürünleri vb. yiyeceklerin yüksek oranda tuz ve tuzlu bileşikler içerdikleri unutulmamalıdır.

İşlenmiş gıdalar önemli miktarda tuz içerir. Bunun önüne geçilmesi adına gıda etiketlerinin incelenmesi gerekir. Alışveriş yaparken ürün etiketlerinin incelenmesi alışkanlık haline getirilmeli ve tuzsuz ya da tuzu azaltılmış ibarelerinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir.

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