DSP Genel Başkanı Aksakal: YSK'nın kararını AİHM'e götürdük

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, seçime girme kriterleri yetersiz olduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 24 Haziran'da yapılacak genel seçime giremeyecek partiler arasında yer almalarına ilişkin kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdıklarını söyledi.

Aksakal, "Aksakal, "AİHM'den herhangi bir olumsuz karar geleceğini düşünmüyoruz. Bu, Türkiye açısından dünya siyaseti adına uluslararası camiada, YSK eliyle yaratılmış bir ayıbın tespiti olacak. Mutlaka Türkiye demokrasisi bundan faydalanacak. İnşallah, bundan sonraki süreçte YSK bu tip haksız kararlara imza atmaz. Bu kararı ile DSP bu seçimlere katılmayabilir ama önümüzdeki seçimler açısından herhangi bir sıkıntısı yok. 27 Nisan itibariyla bugün bir seçim yapılsa DSP katılabiliyor. İYİ Parti için ortaya koydukları taktik, başka bir yöntemle bozulunca kendileri de boşluğa düştü ama bu boşluğa düştükleri ve yaptıkları hukuksuzluğu ortadan kaldırabilecek o iradeyi gösteremediler. İyi niyeti gösteremediler ve bugünü yaşadık. Keşke olmasaydı. Önümüzdeki süreç AİHM'in, DSP'nin de haklılığını ortaya koyan bu kararı ile şekillenecektir diye düşünüyorum" dedi.

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