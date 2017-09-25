Dubai'de elektrikli otomobile otoban ücreti yok, park bedava

Dünyanın önde gelen iş merkezlerinden biri olan Dubai'de 14 tane otoban bulunurken, yetkililer, karbon salınımını azaltmak için elektrikli araç kullanımını teşvik ediyor.

2020 yılına kadar yollarda 32 bin adet elektrikli araç olması hedeflenirken, bu rakamın 2030'a kadar 42 bine çıkarılması planlanıyor. Bu kapsamda emirlikteki elektrikli şarj istasyonlarının sayısı da hızla artırılıyor.

Dubai Elektrik ve Su Kurumu, 100 tane şarj istasyonu kurarken, 2019 yılına kadar 100 tane daha ekleyecek. Üstelik 2019 sonuna kadar bu istasyonlarda araç şarjı tamamen bedava olacak. Bunun yanında elektrikli araçlardan otoban ücreti alınmayacak, park yerleri de bedava olacak.



BAE'nin ikinci büyük emirliği olan Dubai, dünya petrol rezervinin yüzde 6'sını elinde bulunduruyor. Ancak Dubai gibi diğer petrol zengini Körfez ülkeleri de ellerindeki stoğu korumak için elektrikli araçlara ve geüneş enerjili sistemlere özel önem veriyor.

Dubai

Elektrikli otomobiller