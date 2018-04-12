Dubai tarihi geçmişi pek fazla olmayan bir şehirdir. İlk yerleşim olarak 18. yüzyıla kadar gider. Küçük bir balıkçı şehriyken 20. yüzyılda İngiltere'nin himayesi altına girmiş, İran'a yakın konumu nedeniyle ticaret şehri olarak önem kazanmaya başlamıştır. Para birimi Dirhem'dir (AED). En önemli geçim kaynakları arasında Dubai kıyılarından toplanan inci baş roldedir. Günümüzde inşaat, havayolu ve turizm alanlarındaki yatırımlarına ek olarak 1969 yılında bölgede petrol bulunması sebebiyle hızla zenginleşmiştir. Dubai Ortadoğu'nun en pahalı kenti olmsaının yanı sıra dünyanın da sayılı pahalı ülkeleri arasında yer alır.

DUBAİ VİZESİ

Dubai'ye turist olarak gidecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Dubai vizesi alması gerekiyor. Ancak, gri, yeşil ve siyah pasaport sahipleri 90 günü aşmayacak şekilde vizeden muaftırlar. Nüfusunun yarıya yakını Hintli olan Dubai, Pakistanlılar, Filipinliler, Sri Lankalılar, Bangladeşliler ve Amerikalılar gibi birçok milletten insanın yaşadığı şehir oldukça kozmopolit bir yapıya sahiptir.

DUBAİ'DE GEZİLECEK YERLER

Dubai, dünyanın en yüksek yapısı olan Burj Khalifa, Burj Al Arab gibi günümüz modern ve estetik değerlere sahip gökdelenleriyle gezilecek yerler anlamında bir çok yere sahiptir. Sanat alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak, dünyaca ünlü festivaller, kültürel ve sportif aktiviteler düzenlenen Dubai, dünya insanını kendine çeken bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Şimdi size Dubai'de gezilecek tarihi ve turistik yerler hakkında bilgiler vereceğiz...

BURJ KHALİFA (BURÇ HALİFE)

Dünyanın en yüksek binası olması sebebiyle Dubai'de gezilecek yerler arasında ilk sıraya alınması gerekir. Modern zamanların Babil Kulesi olarak adlandırılan Burj Khalifa, tam 828 metre uzunluğunda ve 161 katlıdır. Yapımına 2004 yılında başlanan ve 2010 yılında tamamlananan Burç Halife'nin inşaatı sırasında 12 bin işçi çalışmış. Yüzlerce mühendis de cabası. Geleneksel İslam mimarisi motiflerinden ve çöl çiçeği hymenocallis’ten esinlenerek tasarlanan Burj Khalifa'nın mimarı Adrian Smith'dir. Yapımına 1,5 milyar dolar harcanan ve ilk ismi “Burj Dubai” olan binanın adı, Dubai’nin mali krize girmesini engelleyen ve bunun için kişisel servetinden 10 milyar dolar hazineye aktaran Sheik Khalifa bin Zayed El Nahyan’ı onurlandırmak için “Burj Al Khalifa” olarak değiştirildi. Dubai’nin simgesi haline gelen binayı ziyaret edenlerin manzaranın tadını çıkardığı 124’üncü kattaki teras, dünyanın en yüksek gözlem terası. Ayrıca Khalifa’nın 158’inci katı, dünyanın en yüksekte bulunan camisine de ev sahipliği yapıyor.

PALMİYE ADALARI

Palm Deira, Palm Jumeirah ve Palm Jebel Ali olarak üç ayrı adadan oluşan Palmiye Adaları, 2001 yılında duyurulmasına rağmen Dubai'de yaşanan ekonomik krizin etkisiyle ancak 2008 yılında yapımına başlanmıştır. Dubai'nin en gözde yerleri arasında yer alan bu adalar dünyanın 8. harikası olarak göz kamaştırıyor. Basra Körfezi'ndeki kumların temizlenmesiyle rainbowing denilen sistemle inşa edilen bu yapay adaları oluşturmak için dünya çevresini 3 metrelik duvarla örebilecek kadar kum ve kaya kullanılmıştır. Ada üzerinde yaşam alanları, lüks oteller, alışveriş merkezleri ve restoranlar bulunmaktadır. Palm Deira ve Palm Jumeirah'da inşaatlar tamamlanırken, Palm Jebel Ali'de eksiklikler henüz giderilememiştir. Ancak çok büyük bir bölümü bitirilmiştir. Palm Jebel Ali’ye gitmek için tercih edilebilecek en iyi yol Palmiye tabanındaki Palm tek raylı tren istasyonu. Palm Jebel Ali’ye ulaştığınızda çoğunlukla turistik alanların bulunduğu cazibe merkezlerine ulaşmak için bir taksi kullanmanızda fayda var. Aquawenture Park, The Lost Chambers Akvaryum en gözde yerler arasında.

THE DUBAI MALL

Dünyanın en büyük alışveriş merkezi olma özelliğine sahip. 635 mağazanın bulunduğu The Dubai Mall, 2009 yılında açılmış. Pek çok ünlü mağazayı burada bulabilirsiniz.

DUBAİ MÜZESİ

1787 yılında inşa edilen Al-Fahidi Kalesi'nde yar alan Dubai Müzesi, şehrin en eski yerleşim yerlerinden Al Bastakiya Bölgesi'nde ve Dubai'deki en eski yapı olma özelliğini taşıyor. 1971 yılında açılan müze, Dubai'nin yerli halkı Emiratilerin geçmiş yaşamlarına ilişkin unsurlar sergileniyor. Müze Cumartesi-Perşembe 08.30-20.30, Cuma 14.30-20.30 satleri arasında ziyaret edilebiliyor.

JUMEIRAH CAMİİ

1975-1978 yılları arasında inşa edilmiş Dubai'nin en güzel camisi unvanını taşıyor. Al-Azhar Camii’nin sekiz katı büyüklüğünde bir kopyası olan Jumeirah Camii, Müslüman inancının daha iyi anlaşılması amacıyla tasarlanmış. Müslüman olmayanların ziyaret edebileceği tek cami. Haftanın belli günlerinde rehberli turla gezme imkanınız bulunuyor. Ziyaretler sabah 10:00'da başlıyor.

BURJ AL ARAB

Dubai'nin simgelerinden bir diğeri de dünyanın ilk yedi yıldızlı oteli olan Burj Al Arab. Dolgu üzerine inşa edilen otel, mimarisinin yelkenliye benzemesinden dolayı "Yelkenli Otel" olarak ta bilinmekte. Otelde konaklamak oldukça pahalı. Ayrıca rezervasyonunuzun da olması gerek. Restorana girip birşeyler yemek isterseniz kişi başı 350 AED (300 TL) harcama şartının olduğunu sakın unutmayın.

DUBAİ ÇEŞMESİ

Dubai Çeşmesi, dünyanın ses ve müzik gösterilerinin yapıldığı en büyük çeşmesi. Las Vegas’ın ünlü Bellagio Hotel çeşmesine benzeyen yerde her yarım saatte bir müzik, ses ve ışık gösterisi yapılıyor. Burj Khalifa Gölü üzerine kurulu çeşme 150 metre yüksekliğe fışkıran sularıyla, hem Arapça hem de dünya şarkıları eşliğinde değişik koreografiler sunarak dans ediyor. 25 farklı renkte 1500 sualtı lambasıyla hafta içi 18.00-22.00, hafta sonu ise 16.00-23.00 saatleri arasında bu muhteşem su danslarını seyredebilirsiniz.

DUBAİ AKVARYUMU

Dünyanın en büyük akvaryumlarından biri olan Dubai Akvaryumu, The Dubai Mall'ın içerisinde bulunmakta. 140 farklı türde 33.000'den fazla deniz canlısı ve dünyanın en büyük kum kaplan köpekbalığı koleksiyonunu içeren 10 milyon litrelik su tankına sahiptir. Alışveriş merkezinin zemin katında yer alan akvaryumda 300’e yakın köpek balığı da yaşıyor. Akvaryumun ünlü tankını AVM içinde gezerken görme imkanınız bulunuyor. Bilet fiyatı kişi başı 100 AED ile 250 AED arasında değişiyor. Alacağınız biletin türüne göre akvaryumun içindeki farklı hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

DUBAİ'DE GEZEBİLECEĞİNİZ DİĞER YERLER

Jumeirah Beach: Dubai’nin en güzel sahili.

Miracle Garden: 2013 yılında açılan ünlü çiçek bahçesi.

Dubai Creek: Şehri Deira ve Bur Dubai olarak iki ana bölgeye ayıran bir bölüm. Burada minik tekne turlarına katılabilirsiniz.

Dubai Saat Kulesi: Ziki Hamsi'nin mimarı olduğu, 1965 yılında inşa edilen saat kulesi.

Heritage House: 935 metrekare genişlikteki Heritage House, emirlik evlerinin en güzel örneklerinden olup, dönemin varlıklı ailelerinin sürdüğü yaşamdan kesitler sunar.

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