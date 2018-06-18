Avrupa'nın en mutlu nüfuslarından biri Dublin'de. Şehirde yaşayan nüfusun yarısı 25 yaşın altında. 1800'lerin sonlarında Cumhuriyetçiler olarak bilinen devrimci grubun Birleşik Krallık'a karşı ayaklanması ve 1926 yılındaki postane baskınından sonra İngiliz-İrlanda savaşının isyan başkenti olur. Şimdi bu tarihi başkenti daha yakından tanıyalım...

DUBLİN'İN GEZİLECEK YERLERİ

DUBLİN KALESİ

İrlanda tarihinin en önemli yapılarından biridir. 1204'ten 1922'ye kadar İrlanda'daki İngiliz yönetimin merkezi olarak kullanılan binalar ve avlulardan oluşmaktadır. Tarihi boyunca, kale, önce kralın daha sonra da kralın temsilcisinin ikameti olarak hizmet vermiştir. 700 yıl boyunca İrlanda'da hapishane, hazine, mahkemeler ve İngiliz İdare Kurulu olarak hizmet vermiş. 17., 18., 19. ve 20. yüzyıllarda yeniden inşa edilen Dublin Kalesi, şimdi önemli devlet resepsiyonları ve Cumhurbaşkanlığı Açılışları için kullanılıyor. Devlet Daireleri, Undercroft, Chapel Royal, El Sanatları Mağazası, Miras Merkezi ve Restoran ziyaretçilere açıktır.

AZİZ PATRICK KATEDRALİ

İrlanda'nın en büyük katedrali ve en önemli hac merkezlerinden biri olan Aziz Patrick, 800 yıldan uzun bir süredir Dublin ve İrlanda'nın tarih ve kültürünün kalbinde yer alıyor. 1220 ve 1260 yılları arasında İrlanda’nın koruyucu azizinin onuruna inşa edilen Aziz Patrick Katedrali,Orta Çağ Dublin'den kalan birkaç binadan biridir. Gulliver'in Seyahatleri'nin yazarı Jonathan Swift, 1700'lü yıllarda Aziz Patrick Katedrali'nin dekanıydı ve o da burada gömülü. Katedral, dünya çapında hâlâ günlük performans sergileyen korosuyla ünlüdür. Katedral ambiansıyla İrlandalılar için bir meditasyon merkezi konumunda.

CHRIST KATEDRALİ (MESİH KİLİSE KATEDRALİ)

Dublin'in en eski binası ve şehrin manevi merkezi olan Christ Church Katedrali, 1030 yılında Kral Sitriuc Silkbeard ve Dublin'in ilk Piskoposu olan Dunan tarafından kurulmuştur. Resmi olarak İrlanda Kilise ve Roma Katolik Başpiskoposluklarının ikametgahı olarak kabul edilir. 12. yüzyıldan kalma kript, Dublin'in en eski yapısıdır ve katedral, 1170 yılında Dublin'i ele geçiren Anglo-Normanlar'ın lideri Strongbow'un son dinlenme yeri olmasıyla ünlüdür. Mesih Kilise Katedrali'nin Korosu, İrlanda'nın en iyi korolarından biri olarak görkemli bir üne sahiptir. Mesih Kilisesi Katedrali bir zamanlar büyük bir hac bölgesiydi ve mucizevî konuşan bir haçtan İsa'nın beşiklerinden bir parçaya kadar uzanan önemli bir eserler koleksiyonunu barındırırdı. Bugün, bu kalıntılardan birini, Dublin'in koruyucu azizlerinden olan Laurence O’Toole'un kalbini görmek hala mümkün.

İRLANDA ULUSAL MÜZESİ

İrlanda Ulusal Müzesi, Dublin'in merkezinde yer almaktadır. Archaelogy (İrlanda’da bulunmuş arkeolojik kalıntılar), Decorative Arts & History (tarihi değeri olan silah, gümüş, seramik, cam eşyalar, yerel giysiler vb), Country Life (İrlanda geleneksel yaşamı hakkında bilgiler) ve Natural History (hayvan türleri) müzelerinden oluşuyor. Ulusal Müzede tarih öncesi altın takılar, Kelt kıyafetleri, çok sayıda erken Hristiyan takı ve kalıntılar, metal dövme ve daha fazlasını görebilirsiniz. Müzede ayrıca Clonycawan'da bulunan Demir Çağı'ndan kalma iyi korunmuş bir ceset olan Clonycawan Man ilginizi çekebilir.

LEINSTER EVİ

Leinster Evi, İrlanda'nın ulusal parlamentosu olan Oireachtas'a ev sahipliği yapan binanın adıdır. Mimar Richard Cassels tarafından tasarlanan Leinster Evi, Leinster Dükü için inşa edildi. 1815 yılında Royal Dublin Derneği tarafından satın alındı. Hükümet, 1922'de binayı meclis kullanımı için aldı ve iki yıl sonra da binanın tümünün mülkiyetini satın aldı.

KILMAINHAM GAOL

20. yüzyılın başına kadar halka açık idamların gerçekleştirildiği bir hapishane olarak kullanılan Kilmainham Gaol, 1796 yılında inşa edilmiş. Robert Emmet, Charles Stewart Parnell, Eamon de Valera, 1916 Yükseliş Hareketi liderleri gibi İrlanda tarihinde önemli yeri olan politikacıların ve askeri liderlerin tutulduğu hapishane, günümüzde ülke tarihinin en karanlık dönemlerine ışık tutan bir müze olarak kullanılıyor. Ziyarette rehberli bir tur ve sergi yer alıyor. Tur, 1916 infazının gerçekleştiği kasvetli bahçede sona eriyor.

PHOENIX PARKI

Phoenix Parkı, Liffey Nehri’nin kuzeyinde yer alıyor. Avrupa'nın en büyük kentsel parkıdır. Park ayrıca dünyanın dördüncü en eski hayvanat bahçesi olduğu söylenen Dublin Hayvanat Bahçesi'ne ev sahipliği yapıyor. İrlanda Kralı 2. Charles adına Ormond Dükü James Burler tarafından 1662’de kurulan parkın %30’luk kısmı ağaçlarla kaplı durumda. 707 hektarlık alanıyla Avrupa’nın en geniş duvarlı parklarından birisi olan Phoenix Parkı, kurulduğu günden bu yana Nadas geyiklerinin yaşam alanı konumundaki rekreasyon alanında Wellington Anıtı, Ashtown Kalesi, Magazine Hisarı gibi tarihi yapıların yanı sıra Dublin Hayvanat Bahçesi’ni barındırıyor. Phoenix Park, tüm yıl boyunca halka açıktır. İçerisinde spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunmaktadır. Parkın girişinde rahatlıkla bisiklet kiralayabilir, bu büyük parkın her yerini bisikletle gezebilirsiniz.

TRİNİTY KOLEJİ VE KÜTÜPHANESİ

Trinity Koleji (Trinity College), Oxford ve Cambridge üniversiteleri model alınarak 1592 yılında kurulmuş. Birleşik Krallık’ın en eski 7 üniversitesinden birisi olan Trinity, Tudor Hanedanı’nın gücünü pekiştirmek adına kurulduğu dönemde sadece Protestan öğrencileri kabul eden eğitim kurumunun mimarisiyle insanı büyüleyen binasının içerisinde çağdaş sanat galerisi Douglas Hyde Gallery; jeoloji ve mühendislik içerikli Museum Building gibi gezginlerin yoğun ilgisini çeken birimler bulunuyor. Trinity Koleji, İrlanda’nın en büyük araştırma kütüphanesini de içinde barındırıyor. Kökleri 1600’lü yıllara kadar uzanan bu inanılmaz kütüphane, toplamda 8 binadan oluşuyor ve 3 milyonun üzerinde kitabı içinde barındırıyor. Thomas Burgh tarafından tasarlanan “Eski Kütüphane” binası ise 1712 – 1713 yılları arasında inşa edilmiş. Eski Kütüphane binası içinde yer alan “Uzun Oda“, 65 metre uzunluğunda ve 200.000’in üzerinde eski kitaba ev sahipliği yapıyor. İsa'dan sonra 800 yılında yazıldığı rivayet edilen ve İsa'nın 4 öğretisine yer veren kitap olan Book of Kells de bu kütüphanede bulunmaktadır. Bu kitap İrlanda'nın ulusal hazinesi olarak bilinmektedir ve Celtic'li rahipler tarafından yazıldığı söylenmektedir.

ST STEPHEN'S GREEN

Kent merkezindeki St Stephen’s Green, otlak olarak kullanılan alanın 1664’te duvarla çevrelenmesiyle oluşturulmuş ve 1880 yılında halka açılmış bir park. Dublin’in önde gelen alışveriş bölgelerinden birisi olan Grafton Caddesi’ne komşu olan parkta çeşmelerle süslü meydanlara çıkan çok sayıda yürüyüş alanı bulunuyor. Parkta bir çocuk oyun alanı da mevcuttur. Yaz aylarında konserler gerçekleştirilmektedir. Park William Sheppard tarafından tasarlanmıştır.

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