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Dudağın üstündeki boşluk nedir? Ne işe yarar?

12 Kasım 2017 Pazar, 16:43:02 | Güncelleme: 16:43:02

Üst dudağın üst orta kısmında yer alan bu boşluğa filtrum (philtrum) adı veriliyor. Filtrum isimli boşluk pratikte hiçbir şeye yaramıyor ancak filtrum olmazsa kişide tavşan dudak görüntüsü meydana gelebilir

  • 1 Dudağın üstündeki boşluk nedir? Filtrum nedir? Filtrum ne işe yarar?
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    Kiminin dudak üstü düz kimininki de çukurdur. Peki, burun ile dudağımızın arasında yer alan küçük boşluğun ne olduğunu hiç merak ettiniz mi?

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  • 2 Dudağın üstündeki boşluk nedir? Filtrum nedir? Filtrum ne işe yarar?
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    Business Insider'da yer alan habere göre; üst dudağın üst orta kısmında yer alan bu boşluğa filtrum (philtrum) adı veriliyor.

  • 3 Dudağın üstündeki boşluk nedir? Filtrum nedir? Filtrum ne işe yarar?
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    Filtrum isimli boşluk pratikte hiçbir şeye yaramıyor. 

  • 4 Dudağın üstündeki boşluk nedir? Filtrum nedir? Filtrum ne işe yarar?
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    Anne karnındaki bebeğin yüzü kısa sürede oluşur. Önce burun delikleri ve ağız meydana gelir, bu sırada da filtrum yerli yerine oturur.

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  • 5 Dudağın üstündeki boşluk nedir? Filtrum nedir? Filtrum ne işe yarar?
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    Bazen burun ve dudaklar doğru bir şekilde yerleşemez; bu da halk arasında 'tavşan dudak' denilen yarık dudağa sebep olur.

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YORUMLAR 11
  • Misafir
    hala evrim saçmalığından bahseden proflar mı var? teknolojik bilim hayvanı 40.000 farklı şekilde inceledi ortaya bi şok çıkmadı. değişen tek şey değişimin ta kendisi :)
  • Misafir
    BİLİM BİR SÜRE SONRA ÇOK İŞE YARIYOR DER MERAK ETMEYİN.. BİLİM SÜREKLİ ÇARKEDER..ALLAH İŞE YARAMAZ BİŞİ YARATMAZ:relaxed:
  • Misafir 13 Kasım 2017 Pazartesi 10:35
    o delikten, benim burnumun sol tarafında var ? kulaklarda yok
  • Misafir 13 Kasım 2017 Pazartesi 08:59
    yaratan insanı kusursuz yarattı boşuna kendinizi yormayın
  • Misafir 13 Kasım 2017 Pazartesi 01:48
    Ne evrim i ya insan dünya ya geldiginden beri ne kadar evrilmiş hep aynı
  • Misafir 13 Kasım 2017 Pazartesi 09:43
    harika bi mantık :)
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 23:31
    hala evrim diyorlar ya.
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 17:39
    21 YY DA EVRİME İNANAN PROF KALDI MI?
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 20:53
    Evrime inanmayan insan var mı
  • Misafir 13 Kasım 2017 Pazartesi 07:56
    evrime inanan insan kaldımı.
  • Misafir 13 Kasım 2017 Pazartesi 09:42
    inanmayanı kaldı mı diye sorabilirdin :)
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