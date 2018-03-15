Şahin Irmak’ın hem senaryosunu kaleme alıp hem de İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel’le başrolü paylaştığı ‘Düğüm Salonu’, seyirciyle buluştu.



HT Magazin'in haberine göre; Levent'teki bir AVM’de yapılan gösterimde Emre Karayel dışında tüm ekip hazır bulundu.

Vuslateri’nin şıklığıyla göz doldurduğu gecenin en çok konuşulan konusu ise Şahin Irmak ve İrem Sak’ın öpüşme sahnesi oldu.