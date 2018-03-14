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Düğüm Salonu'nun senaryosunu yazan ve başrollerinden birini üstlenen Şahin Irmak, "Ben oyunculuk mesleğine İzmir'de başladım. Bir İzmir filmi yapmak benim için ayrı önemli. Dev kadromuz var, yok yok. Çok kıymetli oyuncularımız var. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.