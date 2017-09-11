Düğün için Kayseri'ye dönüyorlar

Yurtdışında yaşayan Kayserili gurbetçilerden yoğun talep geldiğini ifade eden Radisson Blu Hotel yöneticisi Tuğba Korkmaz, "Yurtdışında yaşayan Kayserililer arasında en yüksek talebi ABD ve Hollanda’da yaşayanlardan alıyoruz. Aynı zamanda İstanbul ve Ankara’da yaşayanlardan da talepler geliyor" dedi.



Geçtiğimiz yıla oranla, bu yılın düğün ve nişan organizasyonu sayısında yüzde 15 artış yaşandığını belirten Tuğba Korkmaz, 2018 yılı için de yüzde 20’lik bir artış beklediklerini kaydetti.



Korkmaz, bu yılın ikinci yarısının, ilk yarıya oranla çok daha dolu geçtiğini de sözlerine ekledi.

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