Çiftlerin düğün töreni, kına gecesi, davetiye, nikah şekeri, gelinlik ve damatlık gibi ana kalemler için en az 13 bin lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor. Söz konusu tutar, düğünün ve kına gecesinin yapıldığı mekana, burada verilen ikramlara, davetiyeye, gelinlik ve damatlık fiyatlarına göre artıyor.
Düğün organizatörü Ömer Kürkçü, düğünlerde genellikle Osmanlı figürleriyle yöresel temaların tercih edildiğini anlattı. Kokteyl tarzındaki modern organizasyonların da son yıllarda tercih edilmeye başlandığını belirten Kürkçü, çiftlerin düğün için tutacakları mekanın lokasyonuna, konukların rahat edebileceği fiziki şartlara, sunulan otopark ve güvenlik hizmetlerine göre tercih yapması gerektiğini söyledi.
Kürkçü, "Bu şartları sağlayan bir salon sezonda yaklaşık 90 düğün organizasyonu yapabiliyor. Kokteyl tarzı 500 kişilik bir düğünün maliyeti 6 bin 500 liradan başlıyor 12 bin 500 liraya kadar çıkabiliyor. Yemekli düğünlerimizde ise 500 kişilik kırmızı etli menümüzle salonun fiyatı yaklaşık 35 bin lira. Yemekli düğünlerimizde de çorba, ara sıcak, salata, meşrubat gibi seçenekler fiyatları değiştiriyor" dedi.
KONSEPTE GÖRE FİYATLAR DEĞİŞİYOR
Organizasyon firması sahibi Sevkan Aydın da hayatını birleştirmek isteyen çiftlerin son yıllarda kına ve nişan törenleri için alışılmışın dışında temalı organizasyonları tercih etmeye başladığını belirtti.
Sahibi olduğu firmanın genellikle kına gecesi organize ettiğini anlatan Aydın, evlilik kararı alan çiftlerin öncelikle bu alanda genel bir araştırma yapması gerektiğini vurguladı.
Aydın, kına ve nişan gibi organizasyonlarla ilgili piyasada çok farklı tarifeler olduğuna dikkati çekerek, "Ankara sektöründe kına gecelerinin organizasyonu bin lira ile 6 bin lira arasında değişiyor. Burada kına gecesindeki ikramlar, müzik ve yöresel gösteri ekipleri, fiyatları yükseltiyor. Özellikle Hint konsepti dediğimiz gecelerin son dönemde olduğu gibi bu yıl da en fazla tercih edilen organizasyonlardan olmasını bekliyoruz" diye konuştu.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
"DAVETİYENİN 100 ADEDİ 50 LİRA"
Davetiye ve nikah şekeri imalatçısı Yılmaz Öztürk de yeni neslin tasarım anlayışı ve bakış açısının çok farklı olduğuna işaret ederek, bu durumun sektörü de giderek farklı bir boyuta taşıdığını söyledi. Çiftlerin davetiye tercihlerini artık katalogdan yapmadığını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:
"Şu an çiftler katalogdan beğenmezse davetiyeyi tasarım olarak kendisi getiriyor, biz sadece basıyoruz. Bize gelen müşterilerin yaklaşık yüzde 70'i bu şekilde yapıyor. Hatta beğendiklerimiz olursa izin alarak kataloğumuza bile koyuyoruz. Davetiyelerin 100 adedinin fiyatı 50 liradan başlıyor. Bu sezon kuru çiçek temalı tasarımlar ön plana çıkıyor. Nikah şekerleri de davetiyeyle uyumlu tercih ediliyor ve fiyatları 1,5 lira ile 10 lira arasında değişiyor."
"GELİNLİKLER 3 BİN LİRADAN BAŞLIYOR"
Gelinlik tasarımcısı Saadet Pehlivan da gelinin, düğünün en önemli teması olduğunu, yapılan tercihlerin birbirini tamamlaması gerektiğini söyledi.
Gelinlik trendlerinin her yıl değiştiğini anlatan Pehlivan, "Günümüzde daha sıra dışı tasarımlar tercih ediliyor. Modellerimiz 3 bin liradan başlıyor, 20 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bunu tamamen gelinlerin istekleri belirliyor. Bu sektörde müşteri memnuniyeti ön planda ancak bunu sağlamak hiç de kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.
Kiğılı Kurumsal İletişim Müdürü Vildan Yıldırım ise damatlıklarda trendlerin değişmediğini, bu yıl da mavi ve lacivert tonların hakim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu sene sadece bordo renkte bir çıkış var. Siyahlar yine vazgeçilmezler arasında ama insanlar damatlıklarını normal günlerde de kullanmak istiyorlar. Biz de üretimlerimizi bu yöne çevirdik. Damatlık ve smokinleri tek günlük değil, çıkma yakalar ve değişebilen düğmelerle günlük olarak da kullanılabilecek hale getirdik. Bunun yanında özel dikimler tercih edilmeye başlandı. Fiyatlarımız bin lira ile 3 bin lira arası değişiyor. Takıma gömlek, ayakkabı, kravat veya papyon, mendil dahil."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.