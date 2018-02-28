İngiltere'de bir yemek şirketi düğün yemeği olarak marketten satın aldıkları pasta, donut, bisküvileri servis edince gelinler ayağa kalktı. The Sun'ın haberine göre en az 13 gelin, şirkete şikayette bulundu.

Gelinlerden 34 yaşındaki Kelly Dickens, hiçbir şekilde yenilmececek gibi duran açık büfe servis için 850 sterlin (yaklaşık 4 bin 500 lira) ücret ödediklerini söyledi. Olayın mart ayında yaşandığını belirten Dickens mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Başka bir gelin ise "Korkunç" diye tabir ettikleri yemekler nedeniyle şirketin en özel günlerini mahvettiğini belirtti.

Şirketin hizmetinden şikayet eden diğer gelinler arasında, yemek için 800 sterlin para harcayan 31 yaşındaki Emma Kennedy de var. Kennedy, servis edilen yemeklerin "köpekler için bile uygun olmadığı" yorumunda bulundu.

Şirketin çalışanı yorumlara karşı "Her şeyi doğru yapamazsın, ben insanları mağdur etmedim" diyerek suçlamaları reddetti.

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