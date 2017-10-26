Düğünde iPhone 8 dağıtıldığı haberleri yalan çıktı!

Suudi Arabistan'da yapılan bir törende davetlilere iPhone 8 dağıtıldığı haberleri, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ancak düğünde dağıtılan kutuların içerisinde telefon değil, şeker olduğu açıklandı.

"DÜĞÜN DEĞİL NİŞAN TÖRENİYDİ"

Düğünde iPhone 8 dağıttığı iddia edilen aileden konuyla ilgili açıklama geldi. Aile adına konuşan Mohammad Al Haqqan, düğünde iPhone 8 dağıttıkları iddialarına, "Her şeyden önce törenin düğün değil nişan töreni" olduğunu söylerek tepki gösterdi.

"KUTULARDA iPHONE 8 DEĞİL, YEREL BİR TATLI VARDI"

Al Haqqan, nişan töreninde Malaka ismi verilen yerel bir tatlının davetlilere dağıtıldığını ve bu kutuların yeni çıkan iPhone 8 kutularına benzediğini belirtti.