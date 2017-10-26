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Düğünde iPhone 8 dağıtıldığı haberleri yalan çıktı!

26 Ekim 2017 Perşembe, 10:45:24 Güncelleme: 17:35:45

Suudi Arabistan'da bir törende davetlilere iPhone 8 dağıtıldığı haberlerine damadın ailesinden cevap geldi. Damadın ailesi dağıtılan kutuların içerisinde şeker olduğunu söyledi

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Suudi Arabistan'da yapılan bir törende davetlilere iPhone 8 dağıtıldığı haberleri, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ancak  düğünde dağıtılan kutuların içerisinde telefon değil, şeker olduğu açıklandı.

"DÜĞÜN DEĞİL NİŞAN TÖRENİYDİ"

Düğünde iPhone 8 dağıttığı iddia edilen aileden konuyla ilgili açıklama geldi. Aile adına konuşan Mohammad Al Haqqan, düğünde iPhone 8 dağıttıkları iddialarına, "Her şeyden önce törenin düğün değil nişan töreni" olduğunu söylerek tepki gösterdi.

"KUTULARDA iPHONE 8 DEĞİL, YEREL BİR TATLI VARDI"

Al Haqqan, nişan töreninde Malaka ismi verilen yerel bir tatlının davetlilere dağıtıldığını ve bu kutuların yeni çıkan iPhone 8 kutularına benzediğini belirtti.

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