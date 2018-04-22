Alınan bilgiye göre, Mutaflar Mahallesi’nde sokakta yapılan düğünde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopa ve şişelerle saldırdı.

AA'nın haberine göre, kavgada 28 yaşındaki Ahmet Salih Söke, 30 yaşındaki Yavuzer Söker, 23 yaşındaki Mustafa Can Söker, 35 yaşındaki Mustafa Hoş, 29 yaşındaki Ertaç Işık ve 30 yaşındaki Hasan Karadağ yaralandı.

İhbar üzerine düğün alanına sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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