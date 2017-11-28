Düğünde oynarken kalp krizi geçiren 57 yaşındaki Aydın Günal hayatını kaybetti (video)

Hatay Kırıkhan'da bir yakının düğününe katılan 2 çocuk babası Aydın Günal, pistte oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu yere yığıldı. Yere düşen Günal'a düğüne katılanlar ve davetliler arasındaki bir hemşire müdahale etti. Hemşire, Günal'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyerek 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekip, tüm müdahalelerde bulunmasına rağmen Aydın Günal hayatını kaybetti.

"BİRDEN YERE DÜŞTÜ"

Aydın Günal'ın yeğeni Aysun Günal, çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Ortada hep beraber oynuyorduk. Kendi birden yere düştü bir şey anlamadık. Davetliler arasında hemşire bir arkadaşımız vardı hemen salonun ortasında müdahale etti. 'Kalp krizi geçiriyor' diye bağırdı. '112 acile haber verin' dedi. 112 ekibi 5 dakikada olay yerine geldi ama yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir olayı" dedi.

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