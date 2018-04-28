Duisburg - Regensburg maçı istatistikleri

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. Duisburg, 29 Nisan 2018 Pazar günü Regensburg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:30. 41 puanlı Duisburg 10. sırada bulunuyor, Regensburg 47 puana sahip ve 4. sırada. Duisburg, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Regensburg son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 450 kodlu maçı oynayanlar; Duisburg galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.20, Regensburg galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Duisburg önceki hafta FSV Zwickau mücadelesinde 5-1 kazandı.

Regensburg ise Preussen Munster maçında 0-1 kazandı.

Duisburg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Duisburg, kendi sahasında 21 gol attı, 27 gol yedi.

Regensburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Regensburg, deplasmanda 20 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.