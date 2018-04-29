Duisburg - Regensburg maçı istatistikleri

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. Duisburg, 29 Nisan 2018 Pazar günü Regensburg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:30. 41 puanlı Duisburg 10. sırada bulunuyor, Regensburg 47 puana sahip ve 4. sırada. Duisburg, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Regensburg, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 450 kodlu maçı oynayanlar; Duisburg galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.00, Regensburg galibiyet oranı 2.60. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Duisburg son haftadaki FSV Zwickau müsabasında 5-1 kazandı.

Regensburg ise Preussen Munster maçında 0-1 kazandı.

Duisburg, evinde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 27 gol yedi.

Regensburg, dış sahada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Regensburg 20 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.