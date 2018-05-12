Duisburg - St. Pauli düellosu

Almanya 2. Bundesliga maçında Duisburg ile St. Pauli, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30. Maç öncesi Duisburg 45 puanla 8. sırada, St. Pauli 43 puanla 10. sırada bulunuyor. Duisburg son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. St. Pauli son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 440 kodlu maçı oynayanlar; Duisburg galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.20, St. Pauli galibiyet oranı 2.60. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Duisburg son haftadaki RB Leipzig müsabasında 1-0 kazandı.

St. Pauli, Kaiserslautern karşılaşmaında 5-2 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Duisburg, 25 gol attı ve 28 gol yedi.

St. Pauli, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda St. Pauli 15 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.