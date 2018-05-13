Dukla Praha - Slavia Prague maçı öncesi rakamlar

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Dukla Praha ile Slavia Prague, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. 32 puanlı Dukla Praha 9. sırada bulunuyor, Slavia Prague 53 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Dukla Praha, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Slavia Prague, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 605 kodlu maçı oynayanlar; Dukla Praha galibiyet oranı 5.00, beraberlik oranı 3.50, Slavia Prague galibiyet oranı 1.35. Alt 1.70, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Dukla Praha son hafta oynanan Slovacko maçında 2-3 yenildi.

Slavia Prague ise Tescoma Zlin maçında 0-4 kazandı.

Dukla Praha, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Dukla Praha, kendi sahasında 20 gol attı, 14 gol yedi.

Slavia Prague ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Slavia Prague, 15 gol atarken 8 gol yedi.