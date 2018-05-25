Dukla Praha - Viktoria Plzen karşılaşma önü

Dukla Praha ve Viktoria Plzen, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Dukla Praha 32 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Viktoria Plzen 63 puanda ve 1. sırada. Dukla Praha son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Viktoria Plzen, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 167. İddaa'da Dukla Praha kazanır 2.80, berabere biter 3.20, Viktoria Plzen kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Dukla Praha önceki hafta Slovacko mücadelesinde 2-3 yenildi.

Viktoria Plzen ise Zbrojovka Brno maçında 2-0 kazandı.

Dukla Praha, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 16 gol yedi.

Viktoria Plzen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Viktoria Plzen, 22 gol atarken 11 gol yedi.