Dukla Praha - Zbrojovka Brno maçı öncesi rakamlar

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Dukla Praha ile Zbrojovka Brno, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 26 puanlı Dukla Praha 13. sırada bulunuyor, Zbrojovka Brno 20 puana sahip ve 16. sırada. Dukla Praha son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Zbrojovka Brno son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 168. İddaa'da Dukla Praha kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Zbrojovka Brno kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Dukla Praha son hafta oynanan Slovacko maçında 2-3 yenildi.

Zbrojovka Brno ise MFK Karvina maçında 1-1 berabere kaldı.

Dukla Praha, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 13 gol yedi.

Zbrojovka Brno, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Zbrojovka Brno, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.