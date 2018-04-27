Dukla Praha - Zbrojovka Brno maçı öncesi rakamlar

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Dukla Praha ile Zbrojovka Brno, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. 26 puanlı Dukla Praha 13. sırada bulunuyor, Zbrojovka Brno 20 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Dukla Praha, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Zbrojovka Brno, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 168 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dukla Praha kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Zbrojovka Brno sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Dukla Praha önceki hafta Slovacko mücadelesinde 2-3 yenildi.

Zbrojovka Brno ise MFK Karvina karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Dukla Praha, 18 gol attı ve 13 gol yedi.

Zbrojovka Brno, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Zbrojovka Brno, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.