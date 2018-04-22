Reuters'in haberine göre, Suriye'de kimyasal silah kullanımını araştıran uzmanlar, kimyasal saldırıya uğradığı şüphesi ile teftiş edeckleri Duma'yı Cumartesi günü ziyaret ederek incelemelrde bulundu. Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü müfettişleri Duma'dan aldıkları örnekleri analiz için Hollanda'da bir laboratuvara iletecekler.

Suriye rejimi lideri Beşar Esad yönetimi 7 Nisan'da Duma'ya kimyasal saldırı gerçekleştirmekle ve 43 kişinin ölümüne yol açmakla suçlamış, Rusya iddiaları reddedetmişti. Rejim ve Rusya saldırıların muhaliflerce rejimi suçlamak için tuzak olarak hazırlandığını savunmuştu. Fransa, İngiltere ev ABD ise cevaben füze saldırırısı gerçekleştirerek kimyasal silah depolarını hedf aldıklarını açıklamışlardı.

Müfettişlerin Duma'ya girmesi gecikmiş ve daha önceki ziyaret girişimi önce bölgede BM çalışanlarına ateş açıldığı haberleri gelmişti. Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü 2014 yılından beri Suriye Savaşı'nda kimyasal silah ve gaz kullanımına diar incelemeler yapmakta.

Suriye Duma'da kimyasal sladırı sonrası incelemlerin ardından bölgeden gelen haberlerde, Duma hastanesi çalışanları, saldırı günü hastanede yaşananlara dair mikrofonlara konuştu.

Yine Reuters'in haberine göre, Duma hastanesi çalışanı doktor ve hemşireler, 7 Nisan günü hastanenin çok kaotik olduğunu, acil servisin çok kalabalık olduğunu aktardılar. Bazı doktorlar gelenlerin duman ve tozdan akut astım semptomları gösterdiğini ancak kimyasal saldırı belirtisi göstermediklerini iddia etti.

Douma'da mikrofonlara konuşanlar, İsveç merkezli bir insan hakları kuruluşu olarak bilinen, aslında arama kurtarma ve yardım faaliyetleri ile tanınan ve Batı'dan da destek alan "beyaz baretliler" olarak bilinen grubu da suçlayan ifadeler kullandı.

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