Dumankaya'nın konutları açık artırma ile satılacak

TMSF, ilgili gayrimenkullerin satışı konusunda ESKIDJI A.Ş. ile geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalamıştı.



Eskidji Müzayedecilik, Dumankaya A.Ş. bünyesindeki tamamlanmış ve içerisinde yaşamın başladığı 16 farklı Dumankaya projesinde yer alan 219 adet gayrimenkulü 26 Eylül 2017 Salı günü saat 14:00’da düzenlenecek açık artırma ile satışa sunacak. Satışa çıkan gayrimenkulleri, villalar,daireler, ofisler ve mağazalar oluşturuyor.



Tamamı istanbul’da yer alan, İkon, Trend, Dizayn, Horızon, Adres Lobi, Adres Natura, Adres Botanik, Adres Kampüs Batı, Adres Kampüs Doğu, Adres Kampüs Güney, Adres Kampüs Panorama, Miks, Vizyon, Modern, Modern Vadi, Modern Collectıon, Flex Kurtköy, Gizli Bahçe, Villa Gizli Bahçe, Ritim İstanbul, Konsept İstanbul, Konsept Halkalı projelerindeki gayrimenkuller için açık artırmada fiyatlar 105 bin liradan başlıyor.

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