Dumbarton - Arbroath maçı heyecanı

Dumbarton ve Arbroath, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İskoçya 1.Lig Play Off 2/3 Yarı Final maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Dumbarton, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Arbroath, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 315 kodlu maçı oynayanlar; Dumbarton galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.30, Arbroath galibiyet oranı 2.70.

Dumbarton son hafta oynanan Arbroath maçında 2-1 kazandı.

Arbroath ise Dumbarton maçında 2-1 yenildi.