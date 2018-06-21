Çanakkale Boğazı’nın Nara Burnu açıklarında 4 Nisan 1953’te İsveç bayraklı bir yük gemisiyle çarpışarak batan TCG Dumlupınar denizaltısının 86 kişilik mürettebatından hayatta kalan son isim olan emekli Astsubay Hüseyin Akış, yaşamını yitirdi. Akış, 65 yıllık anılarını, evinin bir köşesine yerleştirdiği fotoğraf albümü ile yaşatmaya çalışmıştı.

2 yıl önce Mersin’de evini Habertürk’e açan Akış, Çanakkale Boğazı’nda Dumlupınar’ın batış anını anlatmış ve “Bu memleket hepimizin. Bu toprak bizim ve bu toprağın müdafaasını biz yapıyoruz. En küçüğünden en büyüğüne kadar sahip çıkmamız lazım. Biz bu toprakları çok zor kazandık. Birbirimize de candan bir şekilde sahip çıkmalıyız. Hep birlikte olursak birliğimiz, beraberliğimiz olur” demişti.

25 yaşında Down sendromlu kendi adını taşıyan bir oğlu olan Hüseyin Akış’ın eşi de yaklaşık 6 ay önce hayatını kaybetmişti. Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre bir süredir Silifke İlçesi’ndeki özel bir hastanede tedavi gören 96 yaşındaki Akış, yaşlılığa bağlı gelişen rahatsızlıklarına yenik düştü. Akış’ın cenazesi, dün Silifke’de toprağa verildi.