İstanbullular dün kesilen suların şokunu yaşıyor. Yaklaşık 20 saattir sular gelmeyince vatandaş İSKİ'den açıklama beklediler. Saat 13.00 itibariyle bazı bölgelerde sular gelmeye başladı. İSKİ'den de açıklama geldi.
İSKİ'DEN AÇIKLAMA
Dün saat 10:00 itibariyle Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan 1600 mm’lik ana isale hattındaki borularda arıza meydana gelmiş, basınç kaynaklı daha büyük arızalara meydan vermemek için derhal müdahale edilmiştir.
Arızanın giderilmesi için yer yer 6 metreyi bulan derinliklerde çalışılırken aynı mahaldeki yağmur suyu hattında yağışlı hava nedeniyle zeminin yumuşamasından kaynaklı bir çökme meydana gelmiş ve arızanın onarımı bu nedenle uzamıştır.
Bu gün saat 11:15 itibariyle çalışma bitmiş olup hatlara su verilmeye başlanmıştır.
İSKİ olarak arızalara derhal müdahale ederek kesintinin en kısa sürede giderilmesi için canla başla çalışmaktayız. Ancak bazen zeminin yaşattığı zorluklar, hava şartları, çökmenin sebebiyet vereceği iş kazalarını önlemeye yönelik gayretimiz gibi hususlar önceden belirlediğimiz çalışma süremizi olumsuz etkiliyor ve kesinti sürelerinin uzamasına sebebiyet veriyor.
KESİNTİ NEDENİYLE YAŞANAN SIKINTILAR İÇİN ÖZÜR DİLER, SAYGIDEĞER İSTANBULLULARIN BİLGİLERİNE SUNARIZ.
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