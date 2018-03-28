Uber, Kaliforniya'daki otoritelerden aldığı ve bu ay sonunda bitecek olan sürücüsüz araç testleri lisansını yenilemek için başvurmayacağını duyurdu.

Uber'den yapılan açıklamaya göre şirket, lisansın süresinin bitmesine izin verecek ve yeni bir başvuru yapmayacak.

Şirket, 18 Mart'ta Arizona'da karıştığı ölümlü kazanın ardından sürücüsüz araç testlerini durdurğunu açıklamıştı. Ancak Uber'in belirli bir süre sonra bu testlere yeniden başlaması bekleniyordu.

Söz konusu beklentiyi kıran ilk haber dün Arizona'dan geldi. Ariziona eyalet valisi Doug Ducey, Uber CEO'su Dara Khosrowshahi'ye bir mektup göndererek sürücüsüz araçlarla ilgili denemeleri sonlandırmasını istedi.

Ducey, mektubunda geçtiğimiz günlerde yaşanan ölümcül kazanın, Uber'in sürücüsüz aracının güvenlik standartlarının karşılanması noktasında büyük bir başarısızlığa uğradığını gösterdiğini belirtti.

Uber de bugün yaptığı açıklama ile Kaliforniya'daki test lisansını yenilemeyeceğini açıkladı. Testlerin ne zaman ve hangi şartlarda başlayacağı, ya da başlayıp başlamayacağı bilinmiyor.

Ariziona eyalet valisi Doug Ducey, Uber CEO'su Dara Khosrowshahi'ye aşağıdaki mektubu göndermişti