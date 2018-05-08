Dundalk - Bohemians maçı ne zaman?

İrlanda Lig Kupası Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Dundalk, 08 Mayıs 2018 Salı günü Bohemians takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Ev sahibi Dundalk, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bohemians, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 419. İddaa'da Dundalk kazanır 1.25, berabere biter 4.00, Bohemians kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Dundalk önceki hafta Waterford United mücadelesinde 2-1 yenildi.

Bohemians ise Sligo Rovers maçında 0-2 kazandı.