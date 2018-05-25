Dundalk - Bray Wanderers maçı ne zaman?

Dundalk ve Bray Wanderers, 25 Mayıs 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. 43 puanlı Dundalk 1. sırada bulunuyor, Bray Wanderers 8 puana sahip ve 10. sırada. Dundalk, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Bray Wanderers, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 113. İddaa'da Dundalk kazanır 1.05, berabere biter 6.25, Bray Wanderers kazanır 12.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Dundalk son haftadaki Limerick müsabasında 8-0 kazandı.

Bray Wanderers, Shamrock karşılaşmaında 6-0 yenildi.

Dundalk, evinde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 4 gol yedi.

Bray Wanderers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bray Wanderers, 3 gol atarken 30 gol yedi.