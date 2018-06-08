Dundalk - Limerick maçı öncesi rakamlar

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Dundalk, 08 Haziran 2018 Cuma günü Limerick takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Dundalk 49 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Limerick 18 puanda ve 9. sırada. Dundalk, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Limerick, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 161 kodlu maçı oynayanlar; Dundalk galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.80, Limerick galibiyet oranı 2.70.

Dundalk son hafta oynanan Limerick maçında 8-0 kazandı.

Limerick ise Dundalk maçında 8-0 yenildi.

Dundalk, evinde 9 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 31 gol atıp 4 gol yedi.

Limerick, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Limerick 10 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.