Dundalk - Sligo Rovers maçı istatistikleri

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Dundalk, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Sligo Rovers takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Dundalk 31 puanla 2. sırada, Sligo Rovers 15 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Dundalk, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sligo Rovers, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 147 kodlu maçı oynayanlar; Dundalk galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Sligo Rovers galibiyet oranı 9.00. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Dundalk son hafta oynanan Galway FC maçında 3-4 kazandı.

Sligo Rovers ise Drogheda United maçında 0-0 berabere kaldı.

Dundalk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Dundalk, kendi sahasında 22 gol attı, 3 gol yedi.

Sligo Rovers, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sligo Rovers 7 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.