Dundalk - St Patrick`s Ath maçı öncesi rakamlar

Dundalk ve St Patrick`s Ath, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Dundalk 28 puanla 2. sırada, St Patrick`s Ath 18 puanla 6. sırada bulunuyor. Dundalk, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. St Patrick`s Ath son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 672. İddaa'da Dundalk kazanır 0.00, berabere biter 0.00, St Patrick`s Ath kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Dundalk önceki hafta Galway FC mücadelesinde 3-4 kazandı.

St Patrick`s Ath ise Derry City karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Dundalk, 17 gol attı ve 3 gol yedi.

St Patrick`s Ath, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. St Patrick`s Ath, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.